В Умань для охраны порядка на Рош-га-Шан прибыли сотни полицейских

/ Фото: Нацполиция

В Черкасскую область для защиты порядка в Умани во время празднования иудейского Нового года, Рош-га-Шана, прибыл сводный отряд полиции – более 550 сотрудников из 12 областей Украины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в состав отряда вошли патрульные, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативники, работники полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Сотрудники сводного отряда будут заниматься охраной общественнполого порядка и безопасностью граждан во время празднования хасидами Рош-га-Шана – Нового 5780 года по иудейскому календарю.

Реклама

Как известно, в Умань ежегодно прибывают паломники-хасиды из разных стран мира для празднования Нового года по иудейскому календарю – Рош-га-Шана. В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября и ожидается, что на праздник прибудут около 40 тысяч паломников.

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама