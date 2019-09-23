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В Умань для охраны порядка на Рош-га-Шан прибыли сотни полицейских

23 сентября, 17:22

В сводный отряд полиции вошли 550 полицейских из 12 областей

/ Фото: Нацполиция

В Черкасскую область для защиты порядка в Умани во время празднования иудейского Нового года, Рош-га-Шана, прибыл сводный отряд полиции – более 550 сотрудников из 12 областей Украины.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в состав отряда вошли патрульные, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативники, работники полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Сотрудники сводного отряда будут заниматься охраной общественнполого порядка и безопасностью граждан во время празднования хасидами Рош-га-Шана – Нового 5780 года по иудейскому календарю.

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Как известно, в Умань ежегодно прибывают паломники-хасиды из разных стран мира для празднования Нового года по иудейскому календарю – Рош-га-Шана. В этом году празднование пройдет с 29 сентября по 1 октября и ожидается, что на праздник прибудут около 40 тысяч паломников.

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

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новый год хасиды охрана умань полицейские Рош-ха-Шана

Источник: Сегодня

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