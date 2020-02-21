На протестах в Новых Санжарах заметили "фермеров" из-под Рады: фото

В соцсетях сравнили участников акций протеста в Новых Санжарах с титушками из Киева

Во время протестов в Новых Санжарах, которые возникли из-за приезда эвакуированных из Китая, были задержаны 24 участника, большинство из которых оказались не местными.

Об этом заявил спикер управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, сообщает местное издание "Коло".

По данным журналистов, приезжими оказались 16 задержанных, однако Сулаев не стал говорить о точном числе неместных протестующих, но отметил, что их было "приблизительно больше", чем местных.

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное число не могу, но приблизительно такое соотношение", – сказал он.

Между тем, официальный сайт Министерства внутренних дел сообщил, что в ходе протестов 20 февраля были задержаны наиболее агрессивные участники, но позже практически всех отпустили.

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"24 наиболее агрессивных личностей изъяли из толпы и доставили в территориальные отделы Нацполиции. Все они идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один человек находится под стражей. Следственные действия продолжаются", – говорится в заявлении.

Также в МВД подчеркнули, что к охране санатория, куда заселили эвакуированных, были направлены значительные силы стражей порядка – круглосуточно на патрулировании находится 200 силовиков – как полицейских, так и гвардейцев.

В свою очередь, пользователи соцсетей среди протестующих в Новых Санжарах опознали участников других акций протеста – в частности, протестующих "фермеров" из-под Верховной Рады.

"Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их. Кто их может опознать? СБУ обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами", - написала в своем Facebook Нина Лысенко.

В свою очередь, другой пользователь сети, журналист Алиса Юрченко, отметила "знаменитый новосанжарский стиль – розовую куртку и бородку".

"Очень "убедительные" местные протестующие. Настоящие местные не узнают. Может, надо киевлян спросить?" – с иронией отметила она.

Другие пользователи также отметили сходство "местных жителей" с "титушками", саркастично назвав их "юными вирусологами" и "будущими учеными".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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