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На стройке в Сумской области бетонная плита рухнула на рабочего

26 сентября, 15:57

63-летний мужчина погиб на месте

В Сумской области, на стройке недалеко от города Шостка, погиб 63-летний мужчина. Трагедия произошла во время демонтажа бетонной конструкции.

По предварительной информации, оборвалась стрела подъемного крана вместе с плитой – она упала на рабочего, который был в это время внизу.

На месте происшествия работают следователи и спасатели. Это уже вторая такая смерть в регионе с начала недели.

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Напомним, в Черкасской области на строительстве многоэтажки в Умани произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме этого, мы сообщали, что в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую . Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

Также, в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины . Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

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строительство стройка несчастный случай Шостка сумская область

Источник: Сегодня

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