В Ровенской области расстреляли мужчину

После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации

Фото: Нацполиция

В Ровенской области расстреляли мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5a/8a7/5c5d5a8a770a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5a/8a7/5c5d5a8a770a1.jpg 2019-02-08T12:33:29+02:00 Запад После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации

В селе Старе Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. Сообщение о гибели мужчины в полицию поступило вчера, седьмого февраля, около 23:30.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни", – сообщают в полиции.

Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации стреляли из огнестрельного оружия в 30-летнего мужчину.

В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.

В содеянном умышленном убийстве подозреваются двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее оставить и бежали в сторону лесного массива.

По части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Оперативные розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, недавно о Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Ранее в Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

А в одном из сел Ровенской области во время уличной потасовки убили 22-летнего парня.

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