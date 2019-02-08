В Ровенской области расстреляли мужчину
После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации
В селе Старе Село Рокитновского района Ровенской области расстреляли местного жителя. Сообщение о гибели мужчины в полицию поступило вчера, седьмого февраля, около 23:30.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни", – сообщают в полиции.
Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации стреляли из огнестрельного оружия в 30-летнего мужчину.
В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.
В содеянном умышленном убийстве подозреваются двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности машины преступники вынуждены были ее оставить и бежали в сторону лесного массива.
По части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Оперативные розыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, недавно о Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.
Ранее в Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.
А в одном из сел Ровенской области во время уличной потасовки убили 22-летнего парня.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области расстреляли мужчину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убийство "Сармата" в Бердянске: появилось видео задержания подозреваемого
Подозреваемый постоянно менял место жительства и соблюдал конспирацию
В Ровно молодой парень избил полицейского
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга