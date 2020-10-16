На Украину надвигается наводнение из Словакии: уже есть один погибший (видео)

Высокая вода подступает к Украине. Как стало известно новостям "Сегодня", словацкий город Кошице, который находится неподалеку от нашего Закарпатья, накрыло наводнения. Дожди шли три дня подряд, поэтому уровень воды в реках достиг критического максимума. Уже стало известно о первой жертве – 26-летний мужчина упал в поток. Утопленника нашли на следующий день. Еще полсотни местных жителей полиция вывезла на надувных лодках.

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В зоне бедствия объявили 3-й уровень опасности. Людей предупреждают о том, что массовая эвакуация может начаться в любой момент.

Западная Украина регулярно страдает от наводнений. Напомним, ранее мы писали о том, как машины "плавали" на улицах, когда Черновцы накрыл сильный ливень. Ливневки не могли справиться с объемом воды. В реки превратились большинство дорог в городе.

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А еще сообщалось, что Черновцы рискуют остаться без газа, ведь непогода разрушает инфраструктуру. То же самое касается и прилегающих сел.

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