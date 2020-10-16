Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На Украину надвигается наводнение из Словакии: уже есть один погибший (видео)

16 октября, 11:51

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Полиция вывозила людей из зоны затопления на надувных лодках

Высокая вода подступает к Украине. Как стало известно новостям "Сегодня", словацкий город Кошице, который находится неподалеку от нашего Закарпатья, накрыло наводнения. Дожди шли три дня подряд, поэтому уровень воды в реках достиг критического максимума. Уже стало известно о первой жертве – 26-летний мужчина упал в поток. Утопленника нашли на следующий день. Еще полсотни местных жителей полиция вывезла на надувных лодках.

Реклама

В зоне бедствия объявили 3-й уровень опасности. Людей предупреждают о том, что массовая эвакуация может начаться в любой момент.

Западная Украина регулярно страдает от наводнений. Напомним, ранее мы писали о том, как машины "плавали" на улицах, когда Черновцы накрыл сильный ливень. Ливневки не могли справиться с объемом воды. В реки превратились большинство дорог в городе.

В тренде
На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

А еще сообщалось, что Черновцы рискуют остаться без газа, ведь непогода разрушает инфраструктуру. То же самое касается и прилегающих сел.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Словакия Закарпатье наводнение Западная Украина наводнения

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Оранжевые" Черкассы отказались вводить ограниченияДругие регионы
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра Черкасс
Суд стал на сторону Зеленского по иску мэра ЧеркассПолитика
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений
В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобренийДругие регионы
Стала известна причина смерти военных в Житомирской области
Стала известна причина смерти военных в Житомирской областиДругие регионы
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухи
В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухиДругие регионы
В
В "зеленой" Кировоградской области ужесточили карантин: что запретятДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять