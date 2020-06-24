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Непогода разрушает инфраструктуру: Черновцы рискуют остаться без газа

24 июня, 04:35

Елена Вус Елена Вус

В данный момент Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления

Черновцы и ближайшие села могут отключить от газоснабжения из-за паводка, который повредил газопровод. В данный момент Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления.

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Об этом руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров написал на своей страничке в Facebook.

"Непогода разрушает инфраструктуру. Черновицкая область в эпицентре бедствия. Около 22 часов ожидается пик паводка. Газоснабжения Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход обеспечивающий газом Черновцы отключен! Черновцыгаз поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1 тыс. абонентов)", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

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Руководство страны уже отреагировало на стихийное бедствие – глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

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