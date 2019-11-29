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Похищали людей и вымогали деньги: в Херсонской области поймали опасную банду

29 ноября, 16:54

Злоумышленники держали в страхе целый район

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Угрожали убийством за мнимые долги. Полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области. Говорят, держали в страхе целый район. Забирали у людей деньги, которые те якобы должны. По словам полиции, одного местного били и запугивали, чтобы отдал две тысячи долларов. Задержали двух злоумышленников когда те, собственно, и забирали деньги. Теперь им грозит до 12 лет за решеткой.

Виталий Стрижак, начальник полиции:

"Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения требований. Кроме того, ему нанесли телесные повреждения. Преступники даже открыто завладели его транспортным средством".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп. Задержали вымогателя во время передачи выкупа. Напуганную, избитую и ограбленную женщину освободили. По словам следователей, задержанный был знаком с потерпевшей.

Надо сказать, похищения – не редкость в Украине. Ранее мы разбирались, как в Украине похищают людей. С начала года в Украине более 500 человек были незаконно лишены свободы.

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похищение вымогательство злоумышленники Херсонская область похищения людей вымогатели

Источник: Сегодня

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