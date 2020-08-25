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На Винницу обрушился мощный ливень с градом и ветром, улицы затопило (фото и видео)

25 августа, 17:49

Руслан Ровик Руслан Ровик

После сильных осадков улицы превратились в реки

В Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

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Как сообщает Винница.info, на улице Чехова была повреждена троллейбусная контактная сеть. Упали деревья и на улицах Пирогова и 600-летия города.

Также водой было затоплено несколько улиц и движение автомобилей по ним было серьезно осложнено.

Между тем в Сети появилось немало фото и видео с последствиями непогоды – кадры с огромными лужами и деревьями, лежащими поперек дороги.

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Стоит добавить, что было зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала.

Видео: vinnitsa.info

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Видео: vinnitsa.info

Видео: vinnitsa.info

Видео: Telegram-канал Вінниця 24/7

Видео: vinnitsa.info
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Ранее мы сообщали, что Киев и пригород утром 25 августа накрыли дожди. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки, а в центре города образовались огромные лужи.

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Винница потоп подтопление непогода ливень град
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