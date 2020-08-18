Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Улицы "ушли" под воду: Луцк накрыли сильные дожди (фото, видео)

18 августа, 17:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сильный ветер повалил деревья

В Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки.

Реклама

Как сообщают "Волынские новости", в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина. Не обошлось без потопа и на улице Кравчука – вода заблокировала выезд на улицу.

В сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Очевидцы сообщают, что на улице Грабовского дерево свалилось прямо на проезжую часть.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)
Видео: Facebook/Оксана Скрипаль
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области после сильных дождей затопило несколько улиц города Виноградов. Местная канализация не выдержала потоков воды и на дорогах появились настоящие реки.

Также напомним, в Хмельницкой области прошел сильный ливень со шквальным ветром до 20 м/с. Спасатели в течение всей ночи ликвидировали последствия непогоды.

Кроме того, не так давно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото видео погода Волынь Луцк непогода последствия ливень Западная Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять