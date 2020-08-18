Улицы "ушли" под воду: Луцк накрыли сильные дожди (фото, видео)

В Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки.

Реклама

Как сообщают "Волынские новости", в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина. Не обошлось без потопа и на улице Кравчука – вода заблокировала выезд на улицу.

В сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Очевидцы сообщают, что на улице Грабовского дерево свалилось прямо на проезжую часть.

Видео: Facebook/Оксана Скрипаль

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области после сильных дождей затопило несколько улиц города Виноградов. Местная канализация не выдержала потоков воды и на дорогах появились настоящие реки.

Также напомним, в Хмельницкой области прошел сильный ливень со шквальным ветром до 20 м/с. Спасатели в течение всей ночи ликвидировали последствия непогоды.

Кроме того, не так давно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама