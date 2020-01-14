На Житомирщине от гриппа умерли два человека: подробности

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

В течение последних трех недель в Житомирской области было зарегистрировано 17 случаев лабораторно подтвержденного гриппа – у заболевших определен вирус А (H1N1) пандемический. К сожалению, двое больных в Житомире умерли. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

По словам заведующего отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолия Головченко, больные обратились за медпомощью слишком поздно, в очень тяжелом состоянии. Также заболевшие не были привиты от гриппа.

Всего на второй неделе года в Житомирской области за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратилось 4767 человек, что на 351 больного (7,9%) больше, чем за предыдущую неделю, интенсивный показатель 390.4 на 100 тыс. населения, что на 32% ниже эпидемического порога (574.5).

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Врачи напоминают, при возникновении первых признаков заболевания – не занимайтесь самолечением, а сразу же вызывайте врача.

Напомним, в Тернопольской области три человека умерли от пневмонии. Врачи объяснили ситуацию, а также рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

Также накануне Нового года жертвой гриппа стал мужчина, относившейся к группе риска – он заболел 20 декабря и, несмотря на то, что его госпитализировали, умер в реанимации 31 декабря.

О том, как защититься от гриппа – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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