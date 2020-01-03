В Украине от гриппа умер человек

В Украине от осложнений гриппа скончался человек. Он заболел 20 декабря – у него диагностировали вирус типа А и, несмотря на все усилия медиков, скончался 31 декабря.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. При этом ни возраст умершего, ни регион, где был зафиксирован летальный исход, медики не уточнили.

"Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболевания гриппом и рисков серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", – подчеркнули в Центре.

Также медики отметили, что с начала эпидемического сезона в Украине были госпитализированы 53 527 человек, из них 79% – дети, при этом с начала октября от гриппа вакцинировались более 200 000 человек.

Врачи напомнили, что симптомы гриппа похожи на проявления острых респираторных вирусных инфекций, однако несут намного большую опасность:

- внезапное начало болезни;

- головная боль;

- повышение температуры до 38 и больше;

- ломота в мышцах, боль в горле;

- кашель;

- в отдельных случаях – рвота и понос.

Ранее мы сообщали, что пика заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи ожидают в январе и начале февраля. Всего будут циркулировать четыре вида гриппа.

Также мы выясняли все про профилактику гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета.

Кроме того, мы рассказывали, что в этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа. Это трехвалентная "Джейсифлю", Южная Корея, и четырехвалентная "Вакси-грипп Тетра", Франция. Трехвалентная защищает от трех видов гриппа, соответственно четырехвалентная – от четырех.

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