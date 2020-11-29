Наблюдатели назвали явку на выборах мэра Черновцов

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 составляет 6,5%.

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Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Погрешность результатов составляет 0,75%. Явка избирателей в Черновцах сегодня почти в два раза меньше, чем была по Украине во время первого тура, 25 октября – тогда на 12:00 на избирательные участки пришли 13,5% избирателей (погрешность 1,25%).

Ранее наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения на выборах мэра Черновцов.

В тренде Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах мэра Черновцов

Сегодня в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

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Напомним, в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

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