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Наблюдатели назвали явку на выборах мэра Черновцов

29 ноября, 15:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Погрешность результатов составляет 0,75%

Явка избирателей во время второго тура выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 составляет 6,5%.

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Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Погрешность результатов составляет 0,75%. Явка избирателей в Черновцах сегодня почти в два раза меньше, чем была по Украине во время первого тура, 25 октября – тогда на 12:00 на избирательные участки пришли 13,5% избирателей (погрешность 1,25%).

Ранее наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения на выборах мэра Черновцов.

В тренде
Наблюдатели фиксируют первые нарушения на выборах мэра Черновцов

Сегодня в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

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Напомним, в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об угрозе надлежащей организации и проведению голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов 29 ноября.

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