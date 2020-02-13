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"Над ней нужно летать": в сети показали, как выглядит вдребезги разбита дорога в Первомайске

13 февраля, 18:15

На дорогах полно ям, заполненных водой

В Николаевской области в Первомайске и районе, в частности в направлении Кривого Озера, местные жители жалуются на дороги с ямами. Видео бездорожья опубликовал Игорь Бондар на странице в Facebook.

Так, автор показал состояние дороги Первомайск-Кривое Озеро. Водитель говорит, что дорога только хуже и хуже. Мало того, что она покрыта местами льдом, к тому же там полно ям, заполненных водой. Лужи растянулись на несколько метров.

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"Над этой дорогой надо летать, а не ездить", — констатировал водитель.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

В самом Первомайске ситуация не лучше. Вячеслав Хоменко показал фото дороги в городе. В комментариях жители возмущаются, что дорога покрыта ямами, а в бюджете нет денег на ремонт.

Напомним, если дорога находится на балансе города, водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто. "Сегодня" выяснили, какой механизм возмещения убытков. Если автомобиль получил повреждения из-за плохого покрытия, первым делом на место необходимо вызывать полицию.

Кроме того, украинцы составили ТОП самых худших дорог страны. Люди тали выкладывать в сеть фото и видео полностью разбитых дорог. Бойко обсуждают состояние путей на Прикарпатье, между Николаевом и Херсоном. А дорога между Черкассами и Чигирином приобрели печальную славу благодаря канадскому послу, автомобиль которого застрял между метровыми выбоинами.

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дороги николаевская область ямы

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