Надежно "держат" небо Украины: яркие кадры с учений украинских зенитчиков

На полигоне "Ягорлик" в Херсонской области завершились очередные учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины с боевыми стрельбами, видео которых было опубликовано ранее.

Как сообщает воздушное командование "Восток", были выполнены боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и по наземным целям, что обозначали средства воздушного нападения противника.

Вместе с ними боевые пуски зенитных ракет осуществило дежурное боевое обслуживание по вызову из Никопольского зенитного ракетного полка.

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Кроме того, во время тактических учений его участники в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

В первый день стрельб ракетчики произвели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все – поражены.

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На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и снова приступили к несению боевого дежурства.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проходят с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался в аннексированном Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 августа военные испытали модернизированные ракеты "Вильха-М", по результатам которых заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о решении СНБО по скорейшему принятию на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня. Смотрите видео испытаний:

29 июля были проведены очередные испытания ракетного комплекса "Вильха-М", на которых отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в Вооруженных силах, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

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