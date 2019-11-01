Вблизи Крыма Украина ударила ракетами: появилось эффектное видео

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В Украине провели ракетные испытания и боевые стрельбы в Херсонской области, где из зенитных ракетных комплексов уничтожали воздушные, наземные и надводные цели. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В первый день стрельб ракетчики провели более 20 пусков ракет с комплексов С-300ПТ, С-300В1, "Бук М1", С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все были поражены.

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Два зенитных ракетных полка "Буков" и С-300, а также отдельные дивизионы С-125 отражали массированное нападение врага с воздуха. Роль воздушных целей выполняли беспилотники.

"Это третий этап широкомасштабных итоговых тактических учений подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, во время которого отрабатываются подготовка и ведение противовоздушного боя в новом районе. Во время учений также происходят определяющие ведомственные испытания ЗРК С-125-2Д1 и контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-300 различных модификаций", – сообщили военные.

Видео: facebook.com/kpszsu

Как сообщали новости "Сегодня", 30 августа военные испытали модернизированные ракеты "Вильха-М", по результатам которых заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о решении СНБО по скорейшему принятию на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня. Смотрите видео испытаний:

29 июля были проведены очередные испытания ракетного комплекса "Вильха-М", на которых отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в Вооруженных силах, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

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