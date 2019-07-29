Стало известно, какая бригада первой получит на вооружение новое мощное вооружение

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

В Украине провели очередные испытания ракетного комплекса "Вильха-М" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0 2019-07-29T15:36:00+03:00 Украина Стало известно, какая бригада первой получит на вооружение новое мощное вооружение

В Одесской области снова испытали грозное ракетное вооружение – ракетный комплекс "Вильха-М". Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Во время испытаний отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в Вооруженных силах, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники приняли активное участие в организации и методическом обеспечении проведенных испытаний. Свой профессионализм они продемонстрировали при оценке траекторных характеристик нового образца ракетного вооружения, используя современный цифровое измерительное средство – радарную систему MFTR-2100/40.

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Как ранее сообщали новости "Сегодня", министр обороны Степан Полторак заявлял о начале серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники

В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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