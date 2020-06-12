"Надо вальнуть": в Херсоне инсценировали убийство и задержали заказчика (фото, видео)

За убийство должника подозреваемый в наркоторговле предлагал 100 тысяч гривен

В Херсоне полицейские инсценировали убийство и задержали заказчика преступления, который предлагал киллеру 100 тысяч гривен за ликвидацию должника.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

"Полицейские установили, что подозреваемый в сбыте наркотиков из-за личных неприязненных отношений, которые возникли по причине не возвращенного долга, запланировал умышленное убийство 27-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

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В результате оперативно-розыскных действий была установлена личность исполнителя – для совершения преступления заказчик передал исполнителю данные и фото потенциальной жертвы, а также предоставил координаты "закладки" с оружием – боевого пистолета с глушителем и 40 патронами и определил вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Видео: Нацполиция

"Чтобы задержать заказчика, полицейские инсценировали убийство жертвы. Злоумышленник получил от "исполнителя" фото "тела" потерпевшего. Убедившись в исполнении убийства, подозреваемый направил в адрес исполнителя 100 тысяч гривен", – добавили копы.

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Сразу после этого его задержали и уже сообщили о подозрении по статьям "убийство по заказу", а также в 25 фактах сбыта наркотических средств.

"Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - резюмировали полицейские.

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Напомним, ранее "Сегодня" сообщали об исчезновении матери с дочерью в Киевской области. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района. Позже выяснилось, что исчезновение двух женщин под Киевом оказалось заказным убийством, за которое заплатил бывший муж.

Также сообщалось, что в Донецкой области полиция и сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию: они инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности.

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