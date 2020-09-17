Накануне Рош ха-Шана в Умани усилили карантинные меры

Усиленные меры в городе сохранятся до 23 сентября

В Умани накануне празднования еврейского Нового года – Рош ха-Шана, на который съехались паломники-хасиды, вводятся усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОГА.

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Отмечается, что усиленные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Умани продлятся до 23 сентября.

"Постоянный контроль на территории празднования иудейского нового года, дезинфекционная обработка мест общего пользования, автотранспорта и площадок с мусорными контейнерами", – перечисляются в сообщении введенные меры.

Кроме того, в городе установили щиты о запрете купания в водоемах и дополнительные биотуалеты в общественных местах.

"На нескольких улицах, по которым передвигаются паломники, нанесли маркировку безопасной дистанции. Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования", – также сообщили в ОГА.

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Также в Умани ежедневно проводят дезинфекцию автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок.

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"С 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднование, дезинфицируют места общего пользования. Созданы запасы дезсредств, антисептиков для рук, жидкого мыла, спецодежды, средств индивидуальной защиты для работников коммунальных служб", – говорится в сообщении.

Культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезинфицирующими средствами.

Напомним, в Умань для поддержания порядка на время паломничества хасидов прибыл сводный отряд силовиков – 560 сотрудников полиции из 20 областей страны.

Мы также сообщали, что в Умани сотрудники частной лаборатории провели более 460 ПЦР-тестов на коронавирус среди паломников-хасидов и обнаружили среди них 10 человек с COVID-19.

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