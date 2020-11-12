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Не хотел одеваться: в Полтавской области воспитательница с криками "втрясла" в штаны ребенка (видео)

12 ноября, 14:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заведующая детсада видела это, но не сделала замечание

В Полтавской области воспитательница довела ребенка до слез перед прогулкой на улице. Женщина жестоко обращалась с ребенком из-за того, что мальчик в три года не умеет сам одеваться.

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Об этом написала мама ребенка Галина Иващенко в Facebook.

"Это просто ужас, что творится в саду Великой Бузовой! Какое там отношение к моему ребенку! Моему ребенку 3 года исполнилось 1 месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", — написала Галина Иващенко.

Также женщина возмутилась тем, что этот процесс видела заведующая дошкольного учреждения, но не сделала замечания воспитательнице. Она только сказала мальчику, что он упрямый.

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В то же время мнения людей об этом разделились. В комментариях одна часть людей пишет, что ребенок в таком возрасте уже должен самостоятельно одеваться и это нормальная реакция воспитательницы, другая часть считает, что такое поведение с чужим ребенком недопустимо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Каменском медсестра из "Дома ребенка" издевалась на 1,5-годовалой девочкой.

Также мы писали, что в Одессе в детском саду четырехлетняя девочка упала с турника – у нее ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Родители ребенка винят в этом воспитателей. По словам отца, они не только недосмотрели за девочкой, а и ничего не сделали после ее травмирования.

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детский сад воспитательница Полтавская область
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