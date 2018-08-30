Насчитали 28 тысяч долга: в Полтавской области мужчина выиграл суд у газовщиков

Теперь мужчина заплатит за отопление в 15 раз меньше

В Диканьке Полтавской области местному жителю Алексею Яресько за отопление обычной трехкомнатной квартиры насчитали 28 тысяч гривен долга. Но мужчина решил отстаивать свои права и выиграл суд у газовщиков – теперь заплатит за их услуги в 15 раз меньше.

По 12 тысяч гривен в месяц за отопление мужчина должен был заплатить из-за того, что у большинства его соседей есть автономное отопление. Поставщик газа разделил все расходы за транспортировку тепла и обогрев подъездов между владельцами тех нескольких квартир, которые пользовались центральным, а этой зимой Алексей и сам установил котел. Поэтому Алексей пошел в суд: там признали, что долг за тепло ему насчитали некорректно.

"Удалось добиться в конечном решении суда уменьшение размера оплаты за жилищно-коммунальную услугу централизованного отопления в пятнадцать раз. То есть из почти тридцати тысяч размер был уменьшен до около там трех тысяч", – отмечает Александр Олейник, юрист второго полтавского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В аналогичную ситуацию попал и сосед Алексея. Александр Рябихин за трехкомнатную квартиру в прошлом году должен был уплатить 25 тысяч гривен: теперь он тоже судится с местными чиновниками.

Основатель компании, которая насчитала заоблачные платежи, поселковый совет, официально прокомментировать ситуацию отказался. Говорят, сельского головы на рабочем месте нет, а на телефонные звонки он не ответил.

Юрист, который вел оба дела, говорит, подобных случаев в Диканьке – около сорока. Но судиться могут не только должники. Примечательно, что с этого года в Диканьке отказались от централизованного теплоснабжения. Жители сами регулировать подачу тепла, а следовательно – и суммы в платежках.

Напомним, жители двух сел в Полтавской области из-за аварии на газопроводе почти месяц жили без газа.

Также мы писал о том, что жители Запорожской области из-за неспособности оплачивать дорогостоящие энергоносители и коммунальные услуги задолжали почти 2 млрд гривен.