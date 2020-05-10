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Нажились на детской больнице: чиновников Сумской ОГА подозревают в присвоении 1,5 млн. грн

10 мая, 19:01

Татьяна Очеретяна

Один из чиновников пытался скрыть документы на две машины и деньги

Чиновников Сумского областного совета подозревают в растрате более 1,5 млн грн государственных средств, которые были предусмотрены для обустройства рабочих мест медиков Сумской областной детской клинической больницы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным, при организации тендера на покупку 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость на более чем 1,5 миллиона гривен. Деньги были перечислены на коммерческую структуру, которая благодаря чиновникам победила в ходе проведения торгов.

"Оперативники спецслужбы задокументировали проведения сделки по выведению в "тень" бюджетных денег. Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

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Более того, руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться от незадекларированных 10 тысяч долларов и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства должен был незаметно вынести из помещения учреждения его подчиненный, но его разоблачили.

Напомним, ранее В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, с помощью которой чиновники присваивали деньги, выделенные на капитальный ремонт школы.

Кроме того, мы писали, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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СБУ растрата чиновник сумская область присвоение

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