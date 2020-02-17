В Днепре разоблачили коррупционную схему: на ремонте школы украли миллионы

По данным СБУ, было похищено семь миллионов гривен, выделенных на ремонт школы

/ Фото: СБУ

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, с помощью которой чиновники присваивали деньги, выделенные на капитальный ремонт школы.

Как сообщили в спецслужбе, в ходе расследования выяснилось, что в 2018-2019 годах один из департаментов органа местного самоуправления области провел ряд тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн.

По версии следствия, победу на тендере искусственно получили фирмы, связанные с чиновниками, а в ходе реконструкции объекта главные подрядчики сознательно дублировали часть выполненных работ.

По предварительным оценкам, эта сделка позволила присвоить почти семь миллионов гривен бюджетных средств, которые были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе следственных действий была изъята тендерная документация, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другие документы, которые подтверждают незаконность сделки.

Было открыто уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", проводятся экспертизы.

Напомним, ранее в Днепре СБУ разоблачила представителей детективной фирмы, которые вели скрытое прослушивание смартфонов и незаконное сканирование переписки: они предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, вели сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц. Наблюдение за каждым "клиентом" стоило три тысячи долларов.

Также мы сообщали о том, как исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности фискалов.

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