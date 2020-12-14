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Не хотел лечиться: в Хмельницкой области мужчина угрожал врачам и стрелял по спецназовцам

14 декабря, 19:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушитель три часа бегал вокруг дома с оружием

В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который угрожал ружьем медикам и стрелял в полицейских.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным копов, инцидент случился в селе Богдановцы Деражнянского района. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду "скорой".

Однако на приезд медиков он отреагировал слишком резко: встретил их с ружьем в руках. Врачи сразу позвонили в полицию и покинули дом. На место приехали бойцы КОРДа и полицейские.

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/ Фото: Нацполиция

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Три часа нарушитель бегал по периметру домохозяйства и около 20 раз выстрелил в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей.

Спецназовцы взяли штурмом злоумышленника, им удалось задержать его без применения оружия. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Сейчас он задержан.

Напомним, в Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских.

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Кроме того, в Одесской области нарушитель без маски избил полицейского.

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стрельба Хмельницкая область спецназовцы КОРД
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