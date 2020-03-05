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"Не кумарь меня": в сети появилось видео с маршрутчиком-наркоманом в Сумах

5 марта, 11:31

Татьяна Очеретяна

Нарушитель дважды попадался на глаза правоохранителям

В Сумах патрульные обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Видео опубликовала патрульная полиция в YouTube.

Известно, что еще 23 февраля на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульных остановил маршрутку из-за нарушений ПДД.

"За рулем был 37-летний водитель, а в салоне ехали около 10 пассажиров. Мужчина категорически отказался предъявить для проверки документы. В то же время он вел себя достаточно агрессивно. Во время общения стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения, поэтому и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении", – написали правоохранители.

После этого нарушителя отвезли в больницу, где он сдал анализ. Врачебное заключение показало, что водитель действительно под "кайфом". Патрульные составили на злоумышленника административные материалы.

Затем 2 марта на улице Прокофьева инспекторы остановили маршрутное авто с этим же водителем, однако на этот раз пассажиров в салоне не было.

"Водитель не предоставил для проверки документы, и также имел явные признаки наркотического опьянения. В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения", - рассказывает пресс-служба.

Теперь на него составили админматериалы и отстранили от управления транспортом.

Напомним, ранее в Сумах был похожий случай: полицейские задержали маршрутчика с признаками опьянения. У него изъяли наркотическое вещество и устройства для его употребления.

Кроме того, в столице на улице Заболотного патрульные поймали водителя маршрутки, который управлял ею без прав и под воздействием наркотиков.

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маршрутка наркотики Сумы

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