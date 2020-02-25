Не пускают детей в школу и раскупили маски: что сейчас происходит в Новых Санжарах (видео)

В Новых Санжарах, в которые недавно привезли эвакуированных из китайского Уханя, люди не пускают детей в школу, а в аптеке закончились маски. Об этом сообщает UA:Полтава.

В понедельник, 24 февраля, в школу не пришла шестая часть учеников. А в пятницу, 21 февраля, отсутствовала почти половина школьников. Обучение из-за этого не отменяли, а домашние задания детям присылают через интернет.

"Мы стараемся, что можно, делать, объяснять. Сегодня не явились 150 (детей. – Ред.). Это меньше, но все равно много. При этом есть примеры: троих детей, как рассказала классный руководитель, со слов мамы, отвезли где-то в село к дедушке и бабушке для того, чтобы не быть в Санжарах. Это результат того, что недостаточно информации", – рассказал директор школы Николай Решетило.

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Ажиотажа и очередей в аптеке в Новых Санжарах нет, но масок тут не хватает.

"Противовирусные средства будут как обычно для этого времени года. Масок на данный момент нет. Но они надеюсь, что будут совсем скоро. Вечером вчера закончились", – рассказала фармацевт аптеки Татьяна Ятина.

Ранее "Сегодня" сообщали, что жители Новых Санжаров и прилегающих сел блокировали дороги к санаторию Нацгвардии, куда должны были доставить эвакуированных из Китая.

Также мы писали о том, что в Минздраве сообщили, когда появятся результаты первых анализов на коронавирус прибывших в Новые Санжары.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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