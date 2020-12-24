Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

"Не пустили домой": В Ровно 9-летний ребенок бродил по улицам

24 декабря, 23:52

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Малышка не знала куда ей деться

В Ровно 9-летняя девочка несколько раз приходила домой, но в квартиру ее не пустил отчим.

Реклама

Об этом сообщается в выпуске новостей "Сегодня".

Одинокого ребенка около 4:00 утра заметил на улице Романа Шухевича местный житель и сообщил в полицию. Полицейским ребенок рассказал, что вечером вышел с мамой погулять, но мама оставила ее, а сама куда-то ушла. Малышка бродила по улицам города, потому что не знала куда ей деться.

Патрульные направились с 9-летним ребенком по месту жительства, однако мужчина, который в этот момент находился в квартире, и действительно не открыл дверь ребенку.

"Уходи, я тебе не отец!", – заявил он.

А патрульным, по просьбе которых он открыл дверь, мужчина объяснил, что она ему не дочь.
Девочка попросила отвезти ее к бабушке.

Видео: Сегодня
Реклама

По словам патрульной Светланы Колядыч, родная бабушка разрешила внучке переночевать, накормила ее, но уже утром отвела девочку в социальные службы.

Ранее мы писали о том, что в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой.

Также ребенок с родителями жил в одесском парке, мать мальчика умерла.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мать Ровно девочка отчим
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаях
Поставщик газа на Херсонщине отказался обслуживать клиентов. Что делать в таких случаяхЖКХ
В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)
В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)Другие регионы
В Николаеве мужчина попал под трамвай (фото)
В Николаеве мужчина попал под трамвай (фото)Другие регионы
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
В Виннице чиновники заработали миллионы на гололеде
В Виннице чиновники заработали миллионы на гололедеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять