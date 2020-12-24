"Не пустили домой": В Ровно 9-летний ребенок бродил по улицам

Малышка не знала куда ей деться

В Ровно 9-летняя девочка несколько раз приходила домой, но в квартиру ее не пустил отчим.

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Об этом сообщается в выпуске новостей "Сегодня".

Одинокого ребенка около 4:00 утра заметил на улице Романа Шухевича местный житель и сообщил в полицию. Полицейским ребенок рассказал, что вечером вышел с мамой погулять, но мама оставила ее, а сама куда-то ушла. Малышка бродила по улицам города, потому что не знала куда ей деться.

Патрульные направились с 9-летним ребенком по месту жительства, однако мужчина, который в этот момент находился в квартире, и действительно не открыл дверь ребенку.

"Уходи, я тебе не отец!", – заявил он.

А патрульным, по просьбе которых он открыл дверь, мужчина объяснил, что она ему не дочь.

Девочка попросила отвезти ее к бабушке.

Видео: Сегодня

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По словам патрульной Светланы Колядыч, родная бабушка разрешила внучке переночевать, накормила ее, но уже утром отвела девочку в социальные службы.

Ранее мы писали о том, что в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой.

Также ребенок с родителями жил в одесском парке, мать мальчика умерла.

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