Не успел к отправлению: в Николаевской области мужчина "заминировал" поезд

Правоохранители эвакуировали около 700 человек

В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании поезда "Николаев-Киев".

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, из-за анонимного звонка об угрозе взрыва 25 августа около 22:00 состав совершил экстренную остановку на железнодорожной станции неподалеку села Явкино Баштанского района Николаевской области. Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали около 700 пассажиров.

В результате тщательного осмотра территории специалистами, любых предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан".

Оперативники разыскали лжеминера за несколько часов. Им оказался 36-летний житель Черниговской области. Теперь ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.

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Мужчина рассказал, что направлялся с отдыха в Херсонской области домой. Он доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал.

Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.

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Также напомним, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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