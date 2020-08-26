Не успел к отправлению: в Николаевской области мужчина "заминировал" поезд

В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании поезда "Николаев-Киев".
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, из-за анонимного звонка об угрозе взрыва 25 августа около 22:00 состав совершил экстренную остановку на железнодорожной станции неподалеку села Явкино Баштанского района Николаевской области. Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали около 700 пассажиров.
В результате тщательного осмотра территории специалистами, любых предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.
По данному факту открыли уголовное производство по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан".
Оперативники разыскали лжеминера за несколько часов. Им оказался 36-летний житель Черниговской области. Теперь ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.
Мужчина рассказал, что направлялся с отдыха в Херсонской области домой. Он доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал.
Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли.
Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.
Также напомним, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.
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