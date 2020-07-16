"Не выходит на связь": мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. Последний раз чиновника видели вчера вечером, 15 июля.

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"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу", – написал Бондаренко в своем Facebook.

Он добавил, что сейчас телефон его заместителя отключен и он не выходит на связь.

"Не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы", – добавил мэр.

Информацию об исчезновении сайту "Сегодня" прокомментировали в местной прокуратуре.

"Руководство прокуратуры Черкасской области проинформировано о появлении информации об исчезновении заместителя мэра Черкасс. Полиция занимается выяснением обстоятельств", – рассказала спикер прокуратуры Черкасской области Светлана Андрейченко.

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В пресс-службе местной полиции рассказали, что по данному факту уже начали расследование.

"По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", – сообщили копы.

Напомним, не так давно в Волынской области пропал директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета. Позже мужчину нашли мертвым.

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