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Недалеко от Киева произошло смертельное ДТП: двое детей серьезно пострадали (видео)

23 августа, 11:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали

На трассе Киев – Ковель – Ягодин в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ и Fiat.

Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент случился в Малинском районе. На опубликованном видео видно, что из-за сильного удара легковушки откинуло на 70 метров друг от друга. ВАЗ остановился на проезжей части, а иномарка вылетела в кювет.

Погиб водитель ВАЗ, еще четырех человек в тяжелом состоянии госпитализировали. Среди пострадавших было двое детей.

Пока движение на участке трассы ограничено, можно проехать только по одной полосе. На месте работают полицейские и следователи.

Напомним, не так давно в Киеве нетрезвый мужчина за рулем Lexus снес бетонные вазоны клумбы на аллее Героев Небесной сотни. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Также выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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