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Необычный пикет в Херсоне: к дверям полиции принесли мертвую кошку (фото, видео)

15 мая, 13:00

Руслан Ровик

Участники акции требовали наказать живодеров, которые появились в Херсоне

В Херсоне у главного управления городской полиции прошла акция в защиту животных, участники которой принесли к стенам Нацполиции коробку с мертвой кошкой, требуя наказать живодеров, появившихся в городе.

Участники пикета требовали расследовать множество фактов издевательств над животными, в том числе выброшенным из окна котенком, нападением мужчины на хозяйку собаки, а также живодеров, которые истребляют животных в микрорайоне Северный, сообщает местное издание Kherson.net.ua.

Среди протестующих была женщина, которая принесла в коробке мертвую кошку, чтобы продемонстрировать обоснованность своих требований. Она заявила, что в городе появился человек, который систематически травит животных, в том числе и домашних.

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она добавила, что планирует провести за свой счет экспертизу погибшего животного и выяснить причину его смерти, а также написать заявление в полицию.

Начальник полиции Херсона Александр Говорун, который встретился с пикетирующими, предложил ей написать заявление сразу же после окончания акции.

Кроме того, протестующие пожаловались на спортсмена, который на пробежках калечит животных – по их словам, мужчина избил девушку, вступившуюся за животное – он сломал ей руку.

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Начальник полиции заверил, что Корабельный отдел расследует уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что в Украине ужесточат наказание за жестокое обращение с животными.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "За издевательство над животными – тюрьма и штрафы: что вскоре изменится".

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животные Херсон протест живодер защита животных

Источник: Сегодня

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