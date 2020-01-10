Неудачно заглянул в салют: в Житомире из-за фейерверка умер мужчина

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В больнице Житомира умер мужчина, который неудачно запустил фейерверк. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь житомирянина, но безуспешно.

Как сообщает "Житомир Оnline", инцидент произошел 7 января на улице Восточной, недалеко от перекрестка с улицей Героев Крут. Пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко рассказала, что фейерверк не запускался, и мужчина решил в него заглянуть. Именно в этот момент салют сработал.

Мужчина получил тяжелые травмы и несколько дней находился в реанимационном отделении областной больницы. В полиции подтвердили информацию о том, что 35-летний житель Житомира умер.

О состоянии еще одного травмированного новогодним фейерверком – 40-летнего жителя Николаевки Емильчинского района, который также с тяжелыми травмами был госпитализирован в областную больницу, в полиции пока не сообщают.

Напомним, в Кривом Роге мужчина пострадал от самодельного фейерверка. В комнате, где произошел взрыв, повылетали стекла, а весь подъезд заволокло дымом. На пепелище спасатели нашли остатки бумажных трубок. Их человек набивал опасными химикатами, которые и загорелись.

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