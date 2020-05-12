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Николаевская больница получила неонатальную скорую

12 мая, 02:35

Елена Вус

Оказывать неотложную помощь стало проще

Подарить возможность новорожденному увидеть мир. Новая неонатальная "скорая" помогает медикам Николаевской области спасать жизни детей. Эта машина имеет оборудование, жизненно необходимое для транспортировки недоношенных детей в другую больницу.

С первой минуты жизни долгожданная доченька Натальи нуждалась в неотложной медицинской помощи. Именно в этом авто из роддома кроху отвезли в областную больницу.

"Нам очень нужен был этот реанимобиль, чтобы спасти жизнь моей дочери. Все необходимое в этом реанимобиле для поддержания жизни моего ребенка, для спасения жизни моего ребенка", – делится Наталья Косанчук, мать спасенного ребенка.

Наталья Паланик в медицине почти 20 лет. Преимущества новой "скорой" для нее очевидны.

"Ребенок размещается в кювезе, на нем устанавливается на коже датчик температурный и, благодаря работе этого датчика, кювез настраивается на нужную температуру. Также беспрерывно идет искусственная вентиляция легких при транспортировке ребенка", – рассказывает Наталья Паланик, исполняющая обязанности заведующего отделением интенсивной терапии.

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Вот так младенцев в тяжелом состоянии везут в палаты реанимации новорожденных.

Оказывать неотложную помощь стало проще, а добираться до отдаленных мест области – быстрее и комфортнее.

Уже почти 200 выездов во все районы области выполнило это авто.

"Врачи, которые выезжают на вызовы по роддомам, они – в восхищении от работы машины, от работы другой техники, которой обеспечена эта машина.", – говорит Александр Плиткин, главный врач областной николаевской детской больницы.

Машину для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, больница получила в рамках проекта "200 скорых для Украины".

"Я от всех мамочек Николаевской области хочу поблагодарить благотворительный фонд Рината Ахметова за подарок нашей Николаевской больнице очень нужной такой машины реанимобиля", – говорит Наталья Косанчук.

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Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах". В нынешних условиях многие из этих машин задействованы в борьбе с эпидемией.

"Хочу выразить благодарность благотворительному фонду Рината Ахметова, который обеспечил нас совершенно новой высокотехнологической техникой, в ​​частности реанимационным неантологическим автомобилем", – говорит Александр Плиткин, главный врач областной николаевской детской больницы.

Медики уверены: эта "скорая" послужит им много лет и сможет спасти тысячи детских жизней.

Ранее Фонд Рината Ахметова обеспечил современным медтранспортом отдаленный карпатский район.

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Источник: Сегодня

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