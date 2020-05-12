Николаевская больница получила неонатальную скорую

Подарить возможность новорожденному увидеть мир. Новая неонатальная "скорая" помогает медикам Николаевской области спасать жизни детей. Эта машина имеет оборудование, жизненно необходимое для транспортировки недоношенных детей в другую больницу.
С первой минуты жизни долгожданная доченька Натальи нуждалась в неотложной медицинской помощи. Именно в этом авто из роддома кроху отвезли в областную больницу.
"Нам очень нужен был этот реанимобиль, чтобы спасти жизнь моей дочери. Все необходимое в этом реанимобиле для поддержания жизни моего ребенка, для спасения жизни моего ребенка", – делится Наталья Косанчук, мать спасенного ребенка.
Наталья Паланик в медицине почти 20 лет. Преимущества новой "скорой" для нее очевидны.
"Ребенок размещается в кювезе, на нем устанавливается на коже датчик температурный и, благодаря работе этого датчика, кювез настраивается на нужную температуру. Также беспрерывно идет искусственная вентиляция легких при транспортировке ребенка", – рассказывает Наталья Паланик, исполняющая обязанности заведующего отделением интенсивной терапии.
Вот так младенцев в тяжелом состоянии везут в палаты реанимации новорожденных.
Оказывать неотложную помощь стало проще, а добираться до отдаленных мест области – быстрее и комфортнее.
Уже почти 200 выездов во все районы области выполнило это авто.
"Врачи, которые выезжают на вызовы по роддомам, они – в восхищении от работы машины, от работы другой техники, которой обеспечена эта машина.", – говорит Александр Плиткин, главный врач областной николаевской детской больницы.
Машину для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, больница получила в рамках проекта "200 скорых для Украины".
"Я от всех мамочек Николаевской области хочу поблагодарить благотворительный фонд Рината Ахметова за подарок нашей Николаевской больнице очень нужной такой машины реанимобиля", – говорит Наталья Косанчук.
Медики Украины получили 64 внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах". В нынешних условиях многие из этих машин задействованы в борьбе с эпидемией.
"Хочу выразить благодарность благотворительному фонду Рината Ахметова, который обеспечил нас совершенно новой высокотехнологической техникой, в частности реанимационным неантологическим автомобилем", – говорит Александр Плиткин, главный врач областной николаевской детской больницы.
Медики уверены: эта "скорая" послужит им много лет и сможет спасти тысячи детских жизней.
Ранее Фонд Рината Ахметова обеспечил современным медтранспортом отдаленный карпатский район.
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