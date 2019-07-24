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Николаевский судоремонтный завод выплатил зарплату рабочим

24 июля, 00:29

На счет предприятия направили 86 с половиной миллионов гривень для погашения задолженности


Без долгов по заработной плате. Николаевский судостроительный завод полностью рассчитался с рабочими. Поручение это сделать дал президент Украины Владимир Зеленский. Он приезжал на завод неделей ранее и узнал, что предприятие не платит работникам, потому что долгое время не имеет заказов. Зеленский поручил гендиректору "Укроборонпрома" решить этот вопрос. Сейчас на счет предприятия направили 86 с половиной миллионов гривень.

"Средства на погашение этой задолженности пришли к нам не единым платежом. Вчера пришло 60 миллионов гривень. Мы вчера погасили задолженность всем работающим. Сегодня пришла остальная сумма. Сейчас у нас на проходной находятся уволенные люди. Мы формируем базу, люди приходят к нам, приносят свои свои расчетные счета – куда перечислять эти деньги. Мы уже начали этот процесс, и завтра, я думаю, мы этот процесс закончим", – сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине составляла 2,46 млрд грн, а работникам экономически активных предприятий – 1,28 млрд грн.

При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:


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Тег видео, зарплата, зарплаты, Зеленский, Николаевский судостроительный завод, долги по зарплатам

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