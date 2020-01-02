Николаевскому депутату, который угрожал полицейским оружием, сообщено о подозрении: видео ЧП

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Депутату Николаевского областного совета, который угрожал полицейским оружием, сегодня, 2 января, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"Установлено, что в ночь с 23 на 24 декабря 2019 года на автодороге "Николаев-Одесса", неподалеку с. Красное Березанского района, патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Toyota Camry" под управлением депутата Николаевского областного совета. При общении с полицейскими водитель нарушение правил дорожного движения не признал, более того, угрожал стражам порядка травматическим пистолетом и пытался покинуть место остановки", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что депутата подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Расследование продолжается.

Тем временем Главное управление полиции в Николаевской области опубликовало видео инцидента.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", полицейские разоблачили чиновника Николаевского городского совета на вымогательстве и получении взятки. По данным Нацполиции Николаевской области, руководитель одного из управлений получал деньги от субъектов хозяйствования за подписание актов выполненных работ. В целях конспирации чиновник привлек посредника. Он выносил деньги, полученные в качестве взятки, из служебного кабинета. В дальнейшем посредник отдавал средства должностному лицу. Решается вопрос о задержании фигурантов, открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением и взяточничества. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Также недавно на сессии Николаевского областного совета между двумя представителями объединенной территориальной громады произошел словесный конфликт, после которого один из них умер.

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