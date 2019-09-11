Новые взрывы в Калиновке: стали известны новые подробности

Взрывы в Калиновке / Фото: Facebook

На военных складах в Калиновке, где ранее произошли взрывы, 11 сентября, около 11:30, было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в зоне задымления было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на этот участок ранее для дальнейшей утилизации.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Также на территории арсенала работают специалисты ГСЧС, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации военных, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения не было зафиксировано. Обошлось без пострадавшего, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе ГСЧС по Винницкой области подтвердили журналисту "Сегодня" факт чрезвычайного происшествия в Калиновском районе.

"На ликвидации задействованы пожарные расчеты. Насколько нам известно от военных, произошло задымление", – рассказали в пресс-службе управления ГСЧС.

Позже Анатолий Шамалюк, городской голова Калиновки, заявил о ликцидации возгорания.

"По нашей информации, пожар ликвидировали, но на всякий случай в Калиновке из школ и садиков эвакуировали детей", – рассказал он.

Напомним, 26 сентября 2018 года на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка Винницкой области произошли взрывы на складах боеприпасов и оружия. Три дня снаряды "Смерчей", "Градов" и "Ураганов" разлетались на десятки километров.

По данным ГСЧС, на период бедствия из Калиновки были эвакуированы 30 тысяч человек. Убытки, понесенные государством, оценивают минимум в 20 миллиардов гривен. Территории вокруг арсенала – в 30 километров – спустя год после взрывов, не были разминировали. Разбросанные снаряды в этих лесах находят до сих пор.

При этом склады берегут от постороннего глаза и говорят, что за это время меры безопасности стали более серьезными. Три тысяч тонн снарядов перевезли в закрытые хранилища. Кроме того, усилили и охрану части: установили камеры наблюдения, магнитные рамки и закупили новую пожарную технику.

Все подробности в спецтеме Пожар в Калиновке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама