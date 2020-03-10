Обливали водой на улице: в Херсоне 6-летнюю девочку спасли от агрессивных родственников

Семья жила в неотапливаемом доме без света и с плесенью на стенах

В Херсоне правоохранители спасли от родственников 6-летнюю девочку, которые вывели ребенка в одном нижнем белье на улицу и стали обливать холодной водой. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

За помощью в полицию обратились соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой. На место прибыли правоохранители.

"Картина, которую увидели полицейские, шокировала. Девочка была почти без одежды, замерзла и грязная, не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и несли чушь. Полицейские сообщили о происшествии в службу по делам детей и вызвали на место врачей", – пишут в сообщении.

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Затем полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было нормальных условий для проживания ребенка. Дом не отапливался и был без света, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, еды тоже не было.

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Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения обследований и проверок суд будет решать, можно ли отдавать родственникам ребенка.

Напомним, мы рассказывали, как в центре Полтавы отец жестоко избил дочь. Из опубликованного видео копы установили личность злоумышленника и открыли уголовное производство, а девушку поместили в реабилитационный центр.

Кроме того, также мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками.

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