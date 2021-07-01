Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старости

При прогерии тело ребенка стареет в 8-10 раз быстрее обычного – жизнь девочки поддерживали медикаментами

10-летняя Ирина Химич. Коллаж "Сегодня"

В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич – девочка, которая имела редкую болезнь "прогерию" или синдром Гетчинсона-Гилфорда. То есть, аномально быстрое старение организма.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook написала ее мама Дина Химич.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.

Маленькая Ира была была единственным в Украине ребенком с такой болезнью. Жизнь Иры поддерживали с помощью медикаментов. За это время она пережила два инсульта. Деньги на лечения помогали собирать волонтеры, также девочка и сама зарабатывала – делала чокеры и другие украшения.

Ирина Химич, фото из Facebook

Синдром Гетчинсона-Гилфорда – очень редкое заболевание детей, при котором тело стареет в 8-10 раз быстрее. Из-за этого у пациентов возникают изменения кожи и внутренних органов, задержка роста. В мире на сегодняшний день зарегистрировано около 350 случаев этого синдрома.

Реклама

Напомним, ранее в Луцке умерла восьмилетняя Анна Сакидон с таким же диагнозом. Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: