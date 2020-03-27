Очереди в магазины и компании пенсионеров на улицах: как проходит карантин в Житомире (фото)

В Житомире, несмотря на введение карантина из-за коронавируса, на улицы после небольшого потепления вышло множество людей.

Как сообщили журналисты местного издания "20 минут", в микрорайоне Хмельники бросались в глаза очереди перед магазинами.

"Криков и толкотни не было, но рекомендованной дистанции мало кто придерживается. Счастливые продавцы, которые уже немного соскучились за работой, тщательно все моют и обрабатывают дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении.

При этом в крупных супермаркетах тщательно следят за наличием медицинских масок у посетителей, однако в маленьких магазинчиках посетителей пропускают и без них.

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"На замечания журналиста о наличии человека без маски в торговом зале продавщица смутилась и ответила, что за этим стоило бы следить, потому что иначе заведению грозит штраф", - добавили в издании.

Между тем, многие горожане носят маску неправильно, не прикрывая нос, снимая или надевая ее прямо на улице грязными руками.

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"Однако больше всего удивляют компании пожилых людей, которые собираются по два-три человека и по полчаса обсуждают последние новости", - добавили журналисты.

В свою очередь, на брифинге в Житомирской ОГА сообщили, что по состоянию на утро 27 марта в области было зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая COVID-19: у жителя Житомира (зарегистрирован 19 марта), два случая были подтверждены 26 марта – в Бердичевском и Малинском районах, а также один летальный случай – в Радомышле.

Напомним, ранее пациент с коронавирусом из Житомира показал условия в своей больничной палате, где температура не поднималась выше 16 градусов.

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить.

Кроме того, мужчина рассказал о симптомах, которые он почувствовал во время болезни.

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