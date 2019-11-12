"Охотились" на элитные авто: в Кропивницком задержали угонщиков из Одесской области

Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

В Кировоградской области полицейские разоблачили мужчин, которых подозревают в угонах элитных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, ранее судимые мужчины приехали из Одесской области на арендованном автомобиле. В Кропивницком они снимали гараж, в котором и прятали машины. В марте, апреле и июне им удалось угнать Range Rover, Toyota Land Cruiser и Land Rover.

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Открывали авто преступники с помощью технических средств считывания. Машины они хотели продать и хорошо на этом заработать. Теперь мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как СБУ ликвидировала опасную банду угонщиков элитных иномарок. Участники группировки переоборудовали и продавали украденные авто по запчастям. Они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости машин за их возвращение.

Кроме того, мы сообщали, что полицейские Днепра смогли найти и вернуть владельцам почти 90 угнанных автомобилей только за месяц. Отыскать машины помогли записи с камер наблюдения.

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