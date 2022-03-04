Оккупанты не пускают фуры с гуманитарной помощью в Херсон

Мэр Игорь Колыхаев утверждает, что город находится в "кольце"

В Херсоне продолжается обстрел / Коллаж "Сегодня"

Российские войска не пропускают в Херсон фуры с гуманитарной помощью. В город могли привезти еду, а также остальные необходимые продукты.

Об этом сообщает мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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"Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и НАШИ машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, "внизу", всё это пока не работает", – написал Игорь Колыхаев.

Ситуация в Украине 4 марта

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