Оккупанты не пускают фуры с гуманитарной помощью в Херсон

Российские войска не пропускают в Херсон фуры с гуманитарной помощью. В город могли привезти еду, а также остальные необходимые продукты.
Об этом сообщает мэр Херсона Игорь Колыхаев.
"Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и НАШИ машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, "внизу", всё это пока не работает", – написал Игорь Колыхаев.
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