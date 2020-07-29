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"Серьезно сидел на наркотиках": в МВД заявили, что "полтавский террорист" может быть мертв

29 июля, 17:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Его ищут уже шестые сутки

Правоохранители продолжают поиски Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. В МВД предполагают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

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"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Тем временем поиски продолжаются.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

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О том, как ищут полтавского беглеца – подробнее в сюжете.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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