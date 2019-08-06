Опасное селфи: в Николаевской области школьника ударило током на электроопоре 2019-08-06T12:17:00+03:00 Другие регионы Подростка госпитализировали в реанимацию

В селе Панкратово в Арбузинском районе двое подростков залезли на анкерную металлическую электроопору и одного из них ударило током. Пострадавший парень попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области.

Как выяснилось, ребята хотели сделать селфи на высоте около 30 метров. После удара 16-летний парень упал с самой высокой точки электроопоры и зацепился ногой за металлический каркас низкой платформы. Младший пытался помочь другу, но безуспешно. Юношей заметили люди, которые вызвали полицию и спасателей. Спасатели спустили со столба парня и передали медикам. Сейчас он находится в реанимации больницы в Южноукраинске. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

А вот второй, 14-летний юноша, не пострадал. Он слез с электроопоры без посторонней помощи.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"",- рассказали в полиции.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

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