Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

Опасное селфи: в Николаевской области школьника ударило током на электроопоре

Сегодня, 12:17

Подростка госпитализировали в реанимацию

Опасное селфи: в Николаевской области школьника ударило током на электроопоре Другие регионы Подростка госпитализировали в реанимацию

В селе Панкратово в Арбузинском районе двое подростков залезли на анкерную металлическую электроопору и одного из них ударило током. Пострадавший парень попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области.

Как выяснилось, ребята хотели сделать селфи на высоте около 30 метров. После удара 16-летний парень упал с самой высокой точки электроопоры и зацепился ногой за металлический каркас низкой платформы. Младший пытался помочь другу, но безуспешно. Юношей заметили люди, которые вызвали полицию и спасателей. Спасатели спустили со столба парня и передали медикам. Сейчас он находится в реанимации больницы в Южноукраинске. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

А вот второй, 14-летний юноша, не пострадал. Он слез с электроопоры без посторонней помощи.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"",- рассказали в полиции.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

падение подросток реанимация николаевская область селфи

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку
На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находкуДругие регионы
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дороге
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дорогеДругие регионы
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую областьПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика