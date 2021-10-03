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Отомстили за замечание в магазине – подробности убийства полицейского в Чернигове

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 16:39
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Полицейские расследуют жестокое избиение копов в Чернигове, в результате которого один из пострадавших погиб, второй – в тяжелом состоянии в больнице
В Чернигове до смерти избили полицейского Артура Ерохина
В Чернигове до смерти избили полицейского Артура Ерохина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове четырем задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского. Трое из них – несовершеннолетние парни.

Об этом рассказал руководитель Черниговской окружной прокуратуры Павел Герасименко, пишет "Суспильне".

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"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц ", - сообщил Герасименко.

Детали убийства

В ночь на 2-е октября в районе Масаны в Чернигове молодые люди напали на двух полицейских, один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости.

Пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице. На странице "Чернигов оперативный" в Facebook родственница копа Ольга Савон сообщила, что сейчас он в тяжелом состоянии.

Погибший полицейский с семьей. Фото: "Репортер"

Погибший полицейский – 30-летний капитан полиции Артур Ерохин. У него остались жена и двое детей. Прощание с погибшим состоится завтра, сообщила жена убитого Вероника Ерохина.

Мотив убийства

Telegram-канал "Репортер" пишет, что в день убийства двое копов были в отпуске и были одеты в гражданскую одежду. В магазине они сделали замечание компании парней, которые шумно себя вели в супермаркете. После этого подозреваемые дождались мужчин у выхода из магазина и принялись их забивать.

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Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

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