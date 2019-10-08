"Отремонтировал" дорогу: в Сумской области чиновник растратил более 800 тысяч гривен

/ Фото: пресс-центр НБУ

Чиновник присвоил себе более 800 тысяч гривен, составив поддельные отчеты о якобы проделанному ремонту дороги. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Как написали правоохранители, он сдал отчет о капитальном ремонте дороги на сумму 821 054 гривны, но на самом деле стоимость этих работ фактически равна нулю.

"Более того, те строительные работы, которые были проведены на самом деле, имеют значительные отклонения от нормативных требований. Сравнивая эти требования с лабораторными заключениями по отобранных образцах, в полиции установили, что покрытие дороги имеет недостаточную толщину, а специальный минеральный порошок, который добавляется к смеси согласно стандартам, положенный в малом количестве", – говорится в сообщении.

Эти недостатки негативно влияют на долговечность дорожного покрытия, а сам его верхний слой функционально непригодным для использования.

"Мало того, что человек воспользовался своим служебным положением для собственного обогащения, он своими действиями составил определенную опасность и тем водителям, которые ездили и ездят якобы отремонтированной дороге", – комментирует ситуацию начальник Сумского районного отдела полиции Вадим Теличко.

Сейчас ему уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Тернопольской области работница банка присвоила денежные переводы в сумме 190 тыс. гривен примерно двадцати клиентов – студентов одного из местных вузов.

Кроме того, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер ГУ Госпродпотребслужбы.

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