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Перевозили "товар" на 15 миллионов гривен: в Сумской области поймали наркодилеров (фото)

19 июня, 11:01

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Контрабандистов оперативники "накрыли" у границы с Россией

Служба безопасности Украины разоблачила банду наркоторговцев, которые пытались переправить через границу с Россией крупную партию психотропов.

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В пресс-службе СБУ рассказали, что наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей. Они хотели перевезти "товар" в автомобилях вне пункта пропуска.

"При осмотре автомобиля было обнаружено более 250 килограммов химического вещества, расфасованного в 12 мешках. Сейчас эксперты подтвердили, что почти 30 килограммов груза являются готовым психотропным веществом мефедрон", – рассказали в СБУ.

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Стоимость изъятых наркотиков, по ценам "черного" рынка, составляет более 15 миллионов гривен. Кроме того, недалеко от российской границы оперативники нашли склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов. Там они обнаружили 360 литров химических компонентов. Дома у контрабандистов правоохранители нашли записи с контактами заказчиков.

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Напомним, недавно СБУ ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии.

А в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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СБУ наркотики контрабанда задержание разоблачение трафик сумская область Черкасская область

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