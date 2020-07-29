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Побег "полтавского террориста": в полиции рассказали, как ищут Скрыпника

29 июля, 15:36

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

По словам копов, у беглеца есть опыт выживания в экстремальных условиях

В Полтавской области правоохранители до сих пор разыскивают Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Спецоперация по поиску не прекращается ни на минуту, задействовано такое же количество человек, как и прежде (около 500 человек – Авт.). С учетом того, что у беглеца есть опыт выживания в экстремальных условиях, в его поиске задействовано спецподразделение", – сообщил спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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По его данным, поиски ведутся на территории Миргородского района. Кроме того, как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, процесс поисков затянулся из-за трудностей, вызванных ландшафтом Миргородского района.

"Там лесостепь, лесопосадки и поля с 3-х метровой кукурузой. Также у него есть военная подготовка", – отметили в правоохранительных органах.

Также стало известно, что у беглеца есть психическое расстройство из-за употребления наркотиков.

Также читайте материал на сайте "Сегодня": "Полтавский террорист может пойти на крайности: эксперт рассказал об опасностях поимки злоумышленника" .

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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Полтава побег мужчина розыск правоохранители спецоперация Полтавская область

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