Побег "полтавского террориста": в полиции рассказали, как ищут Скрыпника

По словам копов, у беглеца есть опыт выживания в экстремальных условиях

В Полтавской области правоохранители до сих пор разыскивают Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Спецоперация по поиску не прекращается ни на минуту, задействовано такое же количество человек, как и прежде (около 500 человек – Авт.). С учетом того, что у беглеца есть опыт выживания в экстремальных условиях, в его поиске задействовано спецподразделение", – сообщил спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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По его данным, поиски ведутся на территории Миргородского района. Кроме того, как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, процесс поисков затянулся из-за трудностей, вызванных ландшафтом Миргородского района.

"Там лесостепь, лесопосадки и поля с 3-х метровой кукурузой. Также у него есть военная подготовка", – отметили в правоохранительных органах.

Также стало известно, что у беглеца есть психическое расстройство из-за употребления наркотиков.

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