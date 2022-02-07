Под Донецком возле мусорного бака нашли убитого парня (фото)

В Дружковке Донецкой области в ночь с 5 на 6 февраля обнаружили тело парня. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей убийства.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Подробности ЧП
Во дворе дома 44 на улице Космонавтов, возле мусорных баков обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция призывает откликнуться граждан, владеющих любой информацией, которая поможет в расследовании.
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Погибшим оказался 20-летний местный житель.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Полицейские проводят расследование, устанавливают лиц, причастных к убийству, а также свидетелей происшествия.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят сообщить по телефонам 102 или (050)-864-50-46.
Погибшим оказался 20-летний местный житель. Фото: полиция Донецкой области
На Донбассе мужчина до смерти забил 3-летнего парализованного мальчика
В Донецкой области мужчина забил до смерти 3-летнего ребенка. После этого он положил труп мальчика в сумку, вынес его из дома и закопал. Об исчезновении одного из внуков в полицию сообщила бабушка.
Мужчина был дома со своей сожительницей и тремя детьми. Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал принуждать его ходить.
Ребенок стал плакать, а подозреваемый избил его. От полученных травм мальчик умер.
Утром мужчина положил тело ребенка в сумку, отнес на заброшенный участок садового общества в 2 километрах от дома и там закопал.
Об исчезновении одного из внуков правоохранителям сообщила бабушка мальчика.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик умер из-за тупой травмы головы с кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку.
Мужчину уже задержали и сейчас решают об избрании подозреваемому меры пресечения. Также ему уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.