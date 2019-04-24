Под Кропивницким произошло ДТП: в "ГАЗели" оторвало кабину
От удара бензовоз съехал в кювет, а в "ГАЗели" оторвало кабину
Под Кропивницким "ГАЗель" протаранил бензовоз. Происшествие случилось в районе поворота на "Хутор Надежды", сообщили в издании "Гречка".
"Это произошло на моих глазах в 17.10. Вместе с мужем мы ехали за бензовозом, и вдруг "ГАЗель" вылетела на встречную полосу и произошел удар", – рассказывает очевидец ДТП Валерия.
Водитель бензовоза рассказал, что пытался избежать столкновения, поэтому удар пришелся в сторону цистерны. От удара бензовоз съехал в кювет, а в "ГАЗели" оторвало кабину.
Из кабины "Газели" очевидцы происшествия вытащили двух мужчин и женщину. В них на теле и одежде были следы крови. Все пострадавшие имеют признаки травм, однако каких именно, еще не известно.
Спустя пол часа на место ДТП прибыли полицейские и спасатели. Детали выясняются.
Напомним, в Киеве на проспекте Победы водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на остановку. Неуправляемое авто сбило двух мужчин около 40 лет, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Кроме этого, в Киеве случилась погоня полиции за неадекватным водителем иномарки, который пытался скрыться после того, как его остановили правоохранители. Сообщается, что водителя Skoda остановили за нарушение ПДД на Оболони и увидели неадекватное поведение водителя, который, судя по всему, был в состоянии наркотического опьянения.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Кропивницким произошло ДТП: в "ГАЗели" оторвало кабину". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кортеж президента Польши попал в новое ДТП
Сопровождавший польского лидера автомобиль попал в дорожную аварию на северо-западе страны
В Киеве мужчина погиб под колесами авто, спасая на дороге котенка
Мужчина вышел на дорогу, забрать с проезжей части котенка