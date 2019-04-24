ДТП в Винницкой области: трое пострадавших

Водитель легковушки и два его пассажира госпитализированы

Фото: Нацполиция

В Винницком районе произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21043 и грузовика. Происшествие случилось 23 апреля около 15:20 вблизи села Березино, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установили, что 25-летний водитель грузовика ЗиЛ-131 с прицепом, разворачиваясь на дороге, столкнулся с ВАЗ-21043. В результате удара пострадали водитель легковушки и двое его пассажиров. Их с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение Правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в столице днем 22 апреля на проспекте Победы, недалеко от пересечения с ул. Крамского и Святошинского управления полиции, произошла серьезная авария. В ДТП попал внедорожник Chery, который двигался в направлении центра города.

Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик после столкновения с другим автомобилем въехал в жилой дом.

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