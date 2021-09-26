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Под Полтавой легковушка слетела в реку – погибли пассажиры (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 сентября, 16:01
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Затонувшую легковушку извлекли из воды лишь на следующий день
Из затонувшего авто успел выпрыгнуть один из пассажиров
Из затонувшего авто успел выпрыгнуть один из пассажиров

В Миргородском районе Полтавской области, 25 сентября, в реке Псел утонул автомобиль. Внутри него находились люди.

Об этом информирует полиция области.

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Предварительно известно, что автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо мужчин, съехал в реку с пригорка. Из авто успел выпрыгнуть 49-летний местный житель, а трое его знакомых – остались в салоне. Затонувшую легковушку извлекли из воды лишь 26 сентября.

Полиция уже установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Трое мужчин являются жителями Большие Сорочинцы Миргородского района. Им 29, 55 и 57 лет.

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По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) УК. Продолжаются следственные действия.

Главные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.
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Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Мы также писали, что в Киеве таксист уснул за рулем, в результате чего автомобиль с пассажиркой перевернулся.

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